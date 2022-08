Pettorano: torna il Quartetto Piano Piano

mercoledì prossimo 10 agosto ore 21,30

Pettorano sul Gizio,8 agosto- Anche quest’anno, le talentuose pianiste del “Quartetto piano piano”, Francesca Abbriano, Maria Cocco, Concetta De Nardis, Maria Giovanna Giallonardo, si esibiscono a Pettorano sul Gizio, nella suggestiva cornice paesaggistica ed artistica di piazza Arischia del Castello Cantelmo, nell’ambito del cartellone delle iniziative estive del Comune, alle ore 21:30.

Il repertorio non è di quelli che ti aspetti: improntato allo sperimentalismo, alla varietà di stili, con due pianoforti, ad otto mani, spazierà dal classico al moderno, da Mozart, Rossini ,Beethoven, fino a Piazzolla, Galliano, Joplin. Le note e le melodie suonate e magicamente amplificate da quel palco naturale, non potranno che trasferire emozioni di grande piacevolezza, in un viaggio musicale oltre lo spazio ed il tempo, all’interno di un immaginario ed onirico “Borgo dei desideri”.