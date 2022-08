￼Musica Senza Tempo  con Beppe Frattaroli domani a Bugnara

Beppe Frattaroli

Bugnara, 4 agosto- Beppe Frattaroli torna a esibirsi a Bugnara, suo luogo di nascita e lo fa con uno spettacolo nel quale ripercorre il suo multiforme universo artistico. L’arte di Frattaroli, che quest’anno ha ricevuto il prestigioso “Premio Nazionale Pratola”, spazia infatti dalla musica per il teatro a quella per il cinema, dalla letteratura alla prosa, dalla canzone d’autore italiana alle sue singolari composizioni di brani in latino.

Ad accompagnare l’Artista di Bugnara il grande pianista Michele Di Toro, musicista abruzzese affermato in Italia e all’estero, Jorge Ro, trombettista argentino, anche lui di originario abruzzese che attualmente vive e lavora a Parigi e la cantante siciliana Claire D. che recentemente ha vinto il prestigioso “Premio Mia Martini” con il brano “Solamente tu”, scritto e arrangiato per lei proprio da Beppe Frattaroli.

L’appuntamento è a Bugnara venerdì 5 agosto alle ore 21:00 presso la piazza principale del paese (P.zza santissimo Rosario)