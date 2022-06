Mimmo Taglieri confermato alla guida della Fondazione Carispaq￼

Mimmo Taglieri, Presidente Fondazione Carispaq

Sulmona,29 giugno– Il sulmonese Domenico (Mimmo) Taglieri è stato rieletto per il secondo mandato alla guida della Fondazione Carispaq una delle istituzioni piu’ prestigiose per la nostra provincia.Il voto dell’Assemblea è stato unanime, con una sola scheda bianca, a conferma della stima e della convizione che attorno alla sua persona si sono determinati. E’ un bel risultato per l’intera città e per il territorio ma anche la riprova del buon lavoro sviluppato in questi anni. Il nuovo mandato avrà la durata triennale.