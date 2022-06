Covid: Sileri ‘No nuove restrizioni,da settembre vaccinazioni come influenza

“Questo aumento dei contagi non credo possa portare a nuove restrizioni”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Sabato anch’io’, il programma di Radio1. Sileri ha ricordato come la grande adesione alla campagna vaccinale abbia determinato una situazione completamente diversa rispetto a un anno fa. E sulle nuove somministrazioni ha sottolineato come non sia più corretto parlare di quarta o quinta dose ma di vaccinazione preventiva contro i virus circolanti in un determinato momento, con un vaccino aggiornato e una modalità similare a quella antinfluenzale.