Successo a Popoli al secondo Torneo della Balestra

Popoli, secondo torneo della Balestra. Partecipanti

Popoli, 24 luglio– Si è svolto a Popoli il secondo Torneo della Balestra della Città di Popoli organizzato dal Gruppo Storico della Città di Popoli. Successo di pubblico e di partecipazione infatti il Palio ha visto partecipare ben 6 compagnie di balestrieri le quali si sono date battaglia in un clima di aggregazione e sano agonismo.

Ad aprire la manifestazione i tiri di qualificazione che hanno visto le folte compagini delle città di Popoli, Firenze, Cagli, Senigallia, San Severino e Mondavio sfidarsi dalle prime ore del mattino sotto un sole cocente.

I balestrieri per nulla impauriti dal caldo con il tradizionale costume d’epoca hanno tirato per circa due ore e mezza per poi fare una piccola pausa pranzo.

Nel pomeriggio poi si sono svolte le fasi finali che hanno visto piazzare come miglior squadra la Compagnia di Senigallia, il più preciso nel centrare il corniolo invece è stato il balestriere di Mondavio detto “il Superbo”, la gara individuale infine è stata vinta dal balestriere “Flagello” sempre di Mondavio, che per più volte ha messo il suo dardo in un centro di appena 3 centimetri.

Il migliore dei popolesi con un punteggio inaspettato è il giovanissimo balestriere Stefano Villa detto “Aristaeus”.

Il Presidente del Gruppo Storico Popolese Vito Marino si ritiene soddisfatto dell’evento e ci tiene a ringraziare la tenacia, l’impegno e la passione dei balestrieri popolesi!

Bello anche il coinvolgimento dell’Amministazione Comunale e della LITAB (Lega Italiana Tiro alla Balestra), in particolar modo del Presidente Amici che presente a Popoli ha messo l’accento sull’impeccabilità dell’organizzazione della manifestazione.

Popoli ora dà l’appuntamento alla prossima sfida al bersaglio con il Certame de la Contea di Popoli del 7 Agosto!