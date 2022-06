Abruzzo: Coronavirus, oggi 761 nuovi casi,invariato numero guariti, nessun decesso

Sulmona, 19 giugno- Sono 761 in Abruzzo i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore Sono emersi dall’analisi di 1.701 tamponi molecolari e 3.335 test antigenici.. Non si registrano decessi recenti.Gli attualmente positivi sono 18.908 (+761): 107 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 3 sono in terapia intensiva (+1), mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 394.325 (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (182), Chieti (209), Pescara (185), Teramo (129), fuori regione (24), in accertamento (32)