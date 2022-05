Anche la Sintab di Sulmona alla Fiera Didacta di Firenze

Sulmona,20 maggio-Formazione scolastica e promozione del territorio. Sono queste le parole d’ordine di Sintab, la società sulmonese che attraverso il proprio sito Scuolawebinar eroga corsi di formazione per tutti i profili del mondo scuola. L’azienda peligna è a Firenze per partecipare a Fiera Didacta, evento di grande prestigio per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e non solo.

Fiera Didacta si svolgerà dal 20 al 22 maggio e sarà ricca di eventi, convegni e seminari di qualsiasi disciplina: dall’ambito umanistico a quello scientifico. L’evento vede tra gli organizzatori anche il Ministero dell’Istruzione mentre tra i partner figurano Rai Cultura, Rai Scuola e Rai per il sociale. Coordinamento scientifico a cura di INDIRE.

Sintab offrirà ai numerosissimi visitatori che riempiranno Fortezza da Basso, 25.000 presenze nell’edizione del 2019, un corso di formazione in omaggio accompagnato da un fiore di confetti realizzato da William Di Carlo, uno dei più importanti produttori ovidiani. Lo stand di Sintab A44 sarà presente presso l’attico del padiglione Spadolini.

La formazione indirizzata al personale docente che prenderà parte a Didacta prevede attività ed eventi che si strutturano per coinvolgere tutti i differenti cicli di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia fino ad arrivare all’università.