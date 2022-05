 ( ultima ora)- L’Aquila: un’auto si sfrena dinanzi ad un asilo e travolge i bambini. Un morto e tre feriti

L’Aquila,18 mag. Tragedia nel primo pomeriggio all’uscita della scuola dell’infanzia Pile I Maggio, dell’istituto comprensivo Mazzini, in via Salaria Antica Est, all’Aquila.Un’auto, una Volkswagen Passat, probabilmente di una madre dei piccoli, si è sfrenata e, dopo una corsa di circa 20 metri in discesa, ha sfondato il cancello del giardino della scuola investendo 4 bambini dai 3 ai 5 anni: uno di loro, di 4 anni, è morto.Tre, che sarebbero gravemente feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati subito in ospedale, mentre il bambino di 4 anni è stato portato via in un secondo momento dopo un intervento di rianimazione in estrema urgenza durato 40 minuti. Sarebbe morto durante il trasporto in ospedale ( segue)

L’Aquila: la tragedia dell’asilo,il dolore del sindaco della città Biondi

L’Aquila, 18 mag. “Sono profondamente addolorato, non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno provando i genitori dei bambini feriti. Da padre e da rappresentante delle istituzioni sono sgomento. È una notizia terribile: speriamo e preghiamo che il bilancio non si aggravi”.Sono le prime parole del sindaco della città Pierluigi Biondi che si è recato sul luogo della tragedia ed ora sta muovendosi verso l’Ospedale per accertarsi delle condizioni dei feriti

L’Aquila: la tragedia all’asilo dell’auto che travolge i bimbi, il dolore del Presidente Marsilio

L’Aquila,18 maggio-“Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio parlando dell’incidente che si è verificato nell’asilo di Pile Frazione dell’Aquila dove un bimbo è morto e altri quattri sono rimasti feriti.” Siamo tutti sconvolti- ha aggiunto Marsilio e vicini al dolore delle famiglie”

Proclamato il lutto cittadino per domani

L’Aquila, 18 maggio-Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino dalla giornata di domani, 19 maggio, fino al giorno di svolgimento delle esequie funebri.

Il provvedimento è stato adottato a seguito del gravissimo incidente verificatosi all’interno della scuola materna Primo Maggio, che ha provocato la morte di un bambino e il ferimento di altri compagni di scuola.In base al provvedimento è disposta l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle Pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale per l’intera durata del periodo di lutto cittadino; il divieto, nel corso di detto periodo, delle attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso del tragico accadimento o con il decoro urbano

BOLLETTINO MEDICO DELL’OSPEDALE SAN SALVATORE

L’AQUILA ,18 maggio – La Direzione Medica di Presidio, all’esito della grave tragedia che si è verificata oggi pomeriggio dinanzi alla Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio” di Pile (frazione di L’Aquila) comunica il seguente bollettino alle h. 17:45

I bambini coinvolti sono 6. Il Servizio 118 è accorso subito con quattro ambulanze ed un’eliambulanza.Purtroppo 1 bimbo è deceduto durante il trasporto in Ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie eseguite tempestivamente 1 bimba in gravi condizioni è stata già trasferita tramite elisoccorso al Policlinico Gemelli

E’ già in corso il trasferimento con eliambulanza sempre al Policlinico Gemelli per 1 altro bimbo Un ulteriore bambino sarà trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tramite ambulanza Per due gemellini si stanno tutt’ora completando gli accertamenti.Presso il Pronto Soccorso Pediatrico, oltre ad ulteriore personale della Pediatria richiamato in servizio sono intervenuti tutti gli specialisti rianimatori, neurochirurghi, ortopedici, chirurghi generali, chirurghi maxillo-facciali e tutto il personale a supporto.

Il Presidio Ospedaliero “San Salvatore” sta offrendo ai familiari il supporto psicologico necessario.