Introdacqua: un augurio speciale dell’Associazione ‘Maestra Paola’  ai bambini per la prima comunione

Introdacqua, 18 maggio- Questa mattina presso la scuola elementare di Introdacqua,l’Assaciazione culturale ‘Maestra Paola’ ha donato per ogni bambino, come regalo pere la prima comunione,delle tazze personalizzate con il nome di ognuno.

“E’ un gesto che viene dal profondo del nostro cuore,un omaggio che vuole onorare questo traguardo e far sentire la nostra presenza in ogni loro iniziativa” spiega la Vice Presidente dell’Associazione culturale ‘Maestra Paola’ Maria Rosaria Casciato, “ come prossima iniziativa c’è il memo rial canoro che si terrà il 26 maggio presso la SS Annunziata di Sulmona, dove ogni scuola elementare del comprensorio parteciperò con un coro”.