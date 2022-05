Sabato gli studenti del Liceo Artistico Mazara al parco “A. Daolio”

Con l’artista Alessandro Antonucci e nell’occasione sarà presentato e consegnato alla città l’installazione di Arte Ambientale PASSAGGIO

Sulmona, parco Daolio restituito da qualche anno alla città nella sua interezza e bellezza

Sulmona, 12 maggio– Sabato 14 maggio 2022, a partire dalle ore 10.00, nel Parco Fluviale Augusto Daolio, il Liceo Artistico “G. Mazara” di Sulmona presenterà e consegnerà alla città l’installazione di Arte Ambientale PASSAGGIO, produzione finale del Laboratorio “inContemporanea” curato dall’artista Alessandro Antonucci per gli studenti della classe VA del Liceo.

L’iniziativa, sotto l’egida dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio e organizzata in

collaborazione con il Laboratorio d’arte MAW Men Art Work, si inserisce nell’ambito dei progetti promossi dall’indirizzo di Arti Figurative dell’Istituzione scolastica e vuole proporsi come un invito a rinascere e rigenerarsi in un rapporto interistituzionale, pedagogico, didattico e soprattutto creativo e innovativo in un’ottica anche ecosostenibile.

PASSAGGIO una riflessione sulla contemporaneità , basata sulla presa di coscienza di un periodo storico estremamente problematico, certamente uno dei pi difficili per tutta l’umanità : pandemia, guerre, crisi climatica, non lasciano immaginare un futuro roseo, anzi, rendono incerto il presente e l’idea stessa di avvenire. Tale riflessione, al centro del Laboratorio, sfociata quasi naturalmente sull’idea del naufragio come condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo.

“La scelta costruttiva ed estetica infatti – dice Alessandro Antonucci – ha visto la realizzazione metaforica di una zattera, unico strumento di salvezza nelle manidell’umanità . Gli studenti hanno lavorato per quattro giorni consecutivi, utilizzando

esclusivamente i rami presi dai crolli degli alberi, nello spirito dell’Arte Ambientale e nel rispetto dell’ambiente. Un riciclo creativo che utilizza in maniera artistica materiali che altrimenti donano degrado e pericolo al Parco e a chi lo visita. Riteniamo importante donare alla città questo lavoro che rappresenta un monito ed un campanello d’allarme che i giovani lanciano alla società intera, un auspicio di salvezza e di serenità ”.

La presentazione dell’opera avverrà alla presenza e con i saluti della Dirigente dell’IIS Ovidio, Caterina Fantauzzi, e del Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero.

Interverranno: il Sindaco Gianfranco Di Piero, le insegnanti Claudia Colangelo e Zoraide Palozzo, Responsabili del Progetto, l’artista Alessandro Antonucci, la curatrice del MAW Italia Gualtieri, l’assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Emanuela Ceccaroni.

Parteciperanno, inoltre, le studentesse e gli studenti realizzatori dell’opera.L’evento si inserisce nelle iniziative della Giornata dell’Arte della Consulta dei Giovani patrocinata dal Comune di Sulmona.