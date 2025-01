Luce per gli antichi Mausolei di Corfinio “ Ove Italia nascque”

Corfinio, 20 gennaio– Ieri domenica Domenica alle ore 18:00 è stato inaugurato il primo intervento di valorizzazione del “Mausolei” di Corfinio con l’accensione dell’impianto di illuminazione monumentale progettato dall’Arch. Fabio Farinaccia e realizzato dall’Imprenditore Italo Liberatore.

Per volontà dell’Amministrazione Contestabile si è concretizzato il progetto di valorizzazione del più importante simbolo dei popoli italici che si erge sul suolo dove l’Italia è nata. Un orgoglio corfiniese, peligno ed italico che rivitalizza una importante storia che vede il territorio peligno e l’intera regione Abruzzo protagonisti nella fondazione di una nuova Nazione dal nome “ITALIA” e nella prima lotta per la conquista dei “Diritti Umani”.



Presenti all’evento la Consigliera Regionale Maria Assunta Rossi, il Parroco di Corfinio Don Vincenzo Paura, che ha celebrato la Santa Messa prima dell’accensione dell’impianto di illuminazione, il Maresciallo dei Carabinieri Lorenzo Troiano e per l’Amministrazione di Corfinio: il Vicesindaco Francesco Di Nisio, l’Assessore Vincenzo Campagna, i Consiglieri di Maggioranza Emidio Barone e Maurizio Pagliaro e la Consigliera di Minoranza Maria Silvia Di Giovanni e tanti cittadini di Corfinio e del territorio peligno.



La Consigliera Regionale Maria Assunta Rossi ha evidenziato l’importanza di tali azioni e la valenza per l’intero territorio del Centro Abruzzo sottolineando che “occorre fare squadra per raggiungere altri importanti obiettivi per la valorizzazione di un Territorio che ha tanto da offrire”.



Il Parroco Don Vincenzo Paura ha evidenziato l’importanza di puntare sulla “Cultura” per riattivare l’economia del Territorio, anche alla luce del fallimento del progetto avviato negli anni ’70 per industrializzare una Conca vocata, per la morfologia del Territorio e per i monumenti e la grande storia che ancora conserviamo, al Turismo sostenibile. Il Vicesindaco Francesco Di Nisio ha dichiarato che valorizzare gli antichi Mausolei è sicuramente un piacere ma, allo stesso tempo, è anche un dovere dell’Amministrazione comunale per avviare un percorso di responsabilizzazione che coinvolga le Istituzioni preposte e le più alte figure istituzionali dello Stato affinché si riconosca il sacrificio dei valorosi italici, i quali immolarono la loro vita per assicurare la “Libertà” e la “Dignità” alle future generazioni.

L’Assessore Vincenzo Campagna ha dichiarato che il futuro sviluppo di Corfinio dipenderà dalla strada che meglio si potrà percorrere e oggi il tracciato è quello turistico, che prevede la partecipazione di tutta la cittadinanza.