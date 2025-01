Giunto alla quarta edizione Francavilla urban festival

Francavilla al Mare. Dopo il successo delle prime tre edizioni, che hanno portato a Francavilla oltre 15.000 presenze, verrà inaugurata a fine mese la quarta edizione del Francavilla urban festival, la rassegna di arte, letteratura, imprenditoria, cultura, musica, territorio, enogastronomia, ideata e curata dal critico letterario e d’arte francavillese Massimo Pasqualone.

La rassegna ha il patrocinio del prestigioso Museo Guidi di Forte dei Marmi, dell’Associazione Irdidestinazionearte, del Comitato Le donne dell’Angelo, dell’Ets Luca Romano, del Comitato di valorizzazione e difesa del territorio abruzzese, di Endas Abruzzo Cultura, The human post, dell’Associazione Sandro Pertini, presieduta da Veltra Muffo, e di dieci associazioni che operano sul territorio, con il fondamentale apporto dei Kiwanis Chieti-Pescara e Chieti-Pescara D’Annunzio, presieduti da Alessandra Melideo e Stefano Tumini. “Si tratta- spiega Pasqualone- di una lunga serie di eventi culturali e non solo che verranno organizzati, da gennaio a settembre, nella città di Francavilla al Mare, dove – continua Pasqualone- nel corso degli anni ho presieduto l’Università della Libera età, creato il Festival della poesia dialettale umoristica, il Simposio internazionale di pittura, il Premio internazionale La porta del Paradiso, la manifestazione Versi su Tela, mostre e recital di poesie, organizzato convegni, valorizzato in ogni modo il territorio con libri e video promozionali, ma il Francavilla Urban Festival è una grande rassegna culturale che porterà, anche quest’anno, mostre, presentazioni di libri, reading poetici, convegni, estemporanee di pittura e poesia, premi con il coinvolgimento di circa 600 tra poeti, scrittori, operatori culturali, artisti, intellettuali da tutta Europa. Si parte con il Premio Galasso, per poi proseguire con il premio Nadia De Medio, Il premio Anna De Luca, il Premio Verzella, che ricordano straordinarie protagoniste della vita cittadina. Tutti i mercoledì di luglio ed agosto avremo nuovamente Thaumazein, il simposio delle emozioni, con libri, mostre, teatro, concerti. A settembre il premio Francavilla Urban Festival per la letteratura e la cultura chiuderà la quarta edizione del festival. Il tutto senza finanziamenti pubblici o privati- ci tiene a sottolineare il critico francavillese.”