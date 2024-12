Carenza idrica a Prezza: sindaco:”Situazione insostenibile”

Pronti a ricorrere alle vie legali per tutelare la cittadinanza-

Prezza, ora è emergenza acqua

Prezza,30 dicembre-“La situazione della mancanza idrica a Prezza è diventata grave e insostenibile”. Afferma così il sindaco di Prezza Marianna Scoccia. “È da giugno che lottiamo per garantire acqua nelle case, ma per quanto, come amministrazione comunale, ci stiamo sforzando, attivando tutto ciò che è nelle nostre possibilità, ormai da molto tempo, anche intervenendo personalmente, non otteniamo riscontri positivi e soluzioni da parte della Saca, tanto che i cittadini di Prezza sono rimasti senz’acqua anche la Vigilia e il giorno di Natale.

Il sindaco M.Scoccia

Con tutti i disagi conseguenti. Questa mattina siamo di nuovo punto e a capo. Alle ore 7, dopo la chiusura notturna del serbatoio, siamo senz’acqua.

Al fine di scongiurare il rischio di restare privi di acqua anche a Capodanno è necessario intervenire in maniera seria ed efficace”continua il sindaco “Abbiamo sollecitato già in passato e con diverse lettere il presidente della Saca, Luciano Di Biase, ma invano. Tanto che oggi siamo ancora a dover fare i conti con la mancanza di acqua. Pertanto, se non si interviene risolvendo in maniera decisiva ed efficiente, per garantire il ripristino urgente di una condizione di normalità, in qualità di Sindaco metterò in campo ogni azione legale necessaria a tutela della popolazione”.