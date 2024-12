Pescina: “Serenata d’estate” di Mario Gigli e Giovanna Chiarilli

Domani,28 dicembre, ore 21:00 – Al Teatro San Francesco la commedia- A mettere in scena il testo, la compagnia teatrale “Chissà se va”, nata da un’idea di Padre Riziero Cerchi

Pescina, 27 dicembre– E’ proprio il caso di dire “a grande richiesta”… torna in scena “Serenata d’estate”, la commedia di Mario Gigli e Giovanna Chiarilli. Dopo il debutto lo scorso agosto al Castello Piccolomini di Ortucchio, questa volta a ospitare la commedia sarà il suggestivo Teatro San Francesco di Pescina.

Nel raccontare le tradizioni legate alle serenate, ricordando le differenze tra quelle “portate” per amicizia, per gioco o per amore, gli attori della Compagnia “Chissà se va”, regalano quasi due ore ricche di atmosfere di un passato che è sempre piacevole rivivere. Non mancheranno sorrisi, tra equivoci e colpi di scena grazie anche alle sfumature, al colore con cui il dialetto riesce a condire la storia.

“Dopo il gradimento riscosso nelle prime due rappresentazioni – ha affermato Padre Riziero Cerchi –grazie anche alla passione che tutti gli attori hanno messo nel prestare il loro volto ai protagonisti di ‘Serenata d’estate’, diversi sono stati gli inviti a riportare in scena questo testo.

Ringraziamo tutti per l’accoglienza riservata a questa Compagnia, e le Amministrazioni comunali di Ortucchio e di Pescina, che ha messo a disposizione il Teatro San Francesco, per il prezioso supporto. E come ho già detto, ho voluto questa Compagnia perché anche il teatro è aggregazione, condivisione, socialità. Finché ci sarà distanza fra le persone non potrà esserci una società fondata sull’Amore e sull’unità, elementi essenziali per vivere il Vangelo nella quotidianità”.

L’appuntamento,quindi, è per il 28 dicembre alle ore 21, al Teatro San Francesco di Pescina.