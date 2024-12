Sulmona: venerdì la notte dei talenti

Sulmona, 18 dicembre- In occasione delle prossime festività natalizie, l’associazione culturale “Music&Dance”, col patrocinio del Comune di Sulmona, la collaborazione e direzione artistica del Dottor Luciano Marinucci e degli artisti locali, è lieta di promuovere per la serata del 20 dicembre 2024 alle ore 18:00, con ingresso libero, presso il teatro comunale “Maria Caniglia” di Sulmona, la nuova edizione de “La Notte dei Talenti”.

La serata, che sarà presentata e condotta da Ada Di Ianni e Denisia D’Augusto, si propone come un momento d’arte canora-musicale-coreutica, volta ad impegnare i giovani talenti locali insieme ad artisti di provata esperienza.

Ad arricchire l’offerta della serata vi sarà anche la partecipazione del complesso “Massimo Domenicano Quartet”, del giovane gruppo musicale “The Drive”, del duo composto da Stefania Galasso e Pasquale Di Giannantonio e della danzatrice Jessica Di Ianni, oltre alla straordinaria adesione all’evento della “Crunchy Funky Experience”. Lo spettacolo “La notte dei Talenti” si prefigge di offrire alla città un momento di forte vicinanza artistico-affettiva, finalizzata a far conoscere il talento artistico di tanti giovani del territorio. L’evento sarà un momento per ricordare l’amato Enea Di Ianni, alla cui memoria è dedicato l’edizione di quest’anno de “La Notte dei Talenti”.