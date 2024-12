Sulmona: domani la presentazione del volume su Ezio Mattiocco

Sulmona, 17 dicembre. Appuntamento di grande interesse quello programmato per domani pomeriggio 18 dicembre ( ore 16,30) presso la sede dell’Archivio di Stato di Sulmona in Viale S. Antonio 30 per la presentazione del volume “ Ezio Mattiocco l’ultimo intellettuale della grande stirpe peligna”.

Il programma prevede i saluti di Marta Vittorini Direttrice Archivio di Stato dell’Aquila, Gianfranco Di Piero Sindaco di Sulmona, Fabio Valerio Maiorano Rettore dell’Università della Libera età di Sulmona e Deputato Abruzzese di Storia Patria, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carspaq. e gli interventi di Walter Capezzali Presidente emerito della Deputazione abruzzese di Storia Patria, Paolo Muzi Segretario della Deputazione Abruzzese di Storia Patria e Francesco Falocco curatore del volume

L’iniziativa è stata promossa dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria e dall’Università Sulmonese della Libera età.