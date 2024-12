L’8 dicembre a Cansano torna il Falò dell’Immacolata

Con la Sant’ Mari’ Cuncett’ al via il periodo delle festività natalizie

Cansano, 4 dicembre– Si terrà l’8 dicembre a Cansano l’edizione 2024 della Santa Maria Cuncett’, il tradizionale falò dell’Immacolata che apre le festività natalizie. L’evento avrà inizio alle ore 17:30 con l’apertura degli stand gastronomici curati da ristoratori, aziende e associazioni locali, dove sarà possibile gustare piatti tradizionali e scoprire i prodotti tipici del territorio. L’accensione del fuoco, accompagnata, come da tradizione, dai canti intonati dalle donne del paese, avverrà invece alle 18:30.

La pira, alta alcuni metri, è allestita annualmente da un gruppo di cittadini volontari, esperti eredi di una tradizione antica che affonda le radici nella cultura contadina. L’accensione di grandi fuochi tra novembre e gennaio, da intendersi quali riti di luce legati al solstizio d’inverno, è infatti tipica di molte realtà collinari e montane dell’Abruzzo e del Molise: dalle Glorie di Scanno (Aq) alle Farchie di Fara Filiorum Petri (CH), passando per la famosa ‘Ndocciata di Agnone (IS), solo per citarne alcuni.

La tradizione di Cansano è quel che resta di un’usanza più complessa e articolata, che risale all’epoca in cui il paese era densamente abitato: ogni quartiere allora allestiva la sua pira, in una sorta di competizione generale fondata sui criteri di grandezza e durata del fuoco. Da diversi anni, per via dello spopolamento, si accende un’unica pira nella piazza principale, di fronte al Monumento ai Caduti dello scultore Giovanni Granata, autore anche della Cappella Mazzara di Sulmona.

L’edizione 2024 del rito è organizzata dal Comune di Cansano in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – CCRR di Cansano, le Associazioni “Jovamente”, “Wild Cansano”e ASD “Maiella United”, il panificio “Pancaffè” e l’Erboristeria “Margherita”.

«Puntiamo a fare delle nostre tradizioni più affascinanti uno dei pilastri della nostra offerta culturale e turistica, che dopo l’ottenimento della CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile, si rende ancora più integrata nel territorio della Green Community “Maiella Madre”» commenta il sindaco di Cansano, Luca Malvestuto, che prosegue: «la Sant’ Mari’ Cuncett’ è una tappa conclusiva perfetta nell’itinerario di visita dei mercatini abruzzesi più belli, tra cui quelli vicini di Pacentro e Campo di Giove: il nostro è un contributo alla bellezza e alla ricchezza di questa parte di territorio. Vi aspettiamo per brindare insieme all’inizio delle festività natalizie».