80 anni e non li dimostra. Il periodico ‘La Foce’ di Scanno taglia un traguardo straordinario.

Nel panorama della stampa periodica abruzzese il giornale che ha compiuto in queste settimane il prestigioso traguardo degli 80 anni di attività rappresenta un caso particolare che onora non solo il suo paese ma l’intero territorio regionale . Il 1 Ottobre 1944 uscì il primo numero del periodico

Scanno,2 dicembre- Scanno si prepara a festeggiare il suo periodico ‘La Foce’ che ha compiuto proprio in questi giorni 80 anni di attività.

Un’occasione straordinaria non solo per la cittadina turistica, per i tanti giovani che ancora oggi collaborano a rafforzare e migliorare questa esperienza ma anche per tutto il territorio della Valle del Sagittario perchè questo periodico è una vera e propria risoprsa, una bandiera e da sempre racconta episodi, tradizioni, le bellezze ambientali e culturali di una realtà straordinaria ma riesce anche a farsi portavoce dei tanti problemi che pure da queste parti attendono risposte puntuali.

E poi come non rilevare lo sforzo per costruire una vera coesione territoriale che rappresenta una forza insostituibile per affermare un processo di crescita che tutti invocano.

Da quando i giovani, professionisti e amministratori della Valle del Sagittario hanno deciso di affrontare insieme per analizzare a fondo le cause che caratterizzaro il fenomeno della spopolamento mettendo in piedi l’Osservatorio della Cultura della Valle del Sagittario strumento stroardinario la Foce non si è tirata indietro ed ha affiancato questi sforzi.

E così per celebrare il suo 80° anniversario la Foce ha deciso di organizzare per questo fine settimana con un convegno che si terrà il 7 e l’8 dicembre 2024 presso l’Hotel Miramonti di Scanno, un evento pensato per analizzare le sfide e le opportunità del giornalismo locale in Abruzzo.

Fra le diverse iniziative promosse per l’occasione spicca un convegno, articolato in due giorni – sabato 7 e domenica 8 dicembre – dedicato all’analisi dell’editoria e della stampa locale e alle prospettive per il rilancio di quest’importante settore Il convegno, patrocinato anche dall’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, attribuirà una serie di crediti formativi ai giornalisti partecipanti.

Sabato 7 dicembre 2024, Scanno, Hotel Miramonti: Editoria e stampa locale, quale futuro?

Sessione mattutina (ore 9.30-13.30), corso deontologico, gratuito, durata 4 ore, 6 crediti formativi.

Il corso si propone di analizzare le prospettive della stampa locale in Abruzzo in assenza di una legge regionale a sostegno dell’editoria. Analizzare le sfide future nel quadro di una crescente digitalizzazione nel rispetto del complesso delle norme deontologiche che si pongono come punto di riferimento per un giornalismo di qualità e per il recupero della credibilità di una professione, quella giornalistica, che non gode di buona fama.

Relatori:

Stefano Pallotta, Presidente Ordine Giornalisti dell’Abruzzo

Pasquale Caranfa, Presidente Associazione culturale La Foce

Fabrizio Marinelli, Presidente Deputazione Abruzzese di Storia Patria

Angelo De Nicola, giornalista e scrittore

Vincenzo Colaiacovo, giornalista direttore de ” Il Vaschione”

Sabato 7 dicembre 2024, Scanno, Hotel Miramonti: I fattori di crisi della stampa locale e gli strumenti per la sfida del digitale

Sessione pomeridiana (ore 15-19), corso non deontologico, gratuito, durata 4 ore, 4 crediti formativi.

L’analisi dei fattori di crisi della stampa locale passano anche attraverso la mancanza di un intervento pubblico da parte della Regione nel settore dell’editoria così come è avvenuto, invece, in molte altre regioni. Il corso si propone di esplicare possibili modelli di business sostenibili.

Relatori:

Giovanni Legnini. già sottosegretario all’editoria

Luca Telese, giornalista

Paolo de Nardis, professore emerito Università La Sapienza

Roberto Santangelo, Assessore Cultura Regione Abruzzo

Domenica 8 dicembre 2024, Scanno, Hotel Miramonti: Sintesi e prospettive per l’editoria e la stampa locale

Sessione mattutina (ore 10-14), corso non deontologico, gratuito, durata 4 ore, 4 crediti formativi.

I relatori e i partecipanti al corso si confronteranno con riflessioni su quanto emerso nel corso degli incontri del giorno precedente. La discussione sarà aperta su possibili soluzioni per i problemi della stampa locale e spunti operativi per il futuro.

Relatori:

Stefano Pallotta, Presidente Ordine Giornalisti dell’Abruzzo,

Luca Telese, giornalista

Paolo dell’Anno, già docente universitario