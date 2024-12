Sulmona, nuova sede Aimc intitolata ad Enea Di Ianni

Sulmona,2 dicembre – Porta il nome del suo fondatore la nuova sede dell’Aimc di Sulmona. Quello intitolato al professor Enea Di Ianni è un vero e proprio angolo culturale, posto lungo Corso Ovidio. La sede ospiterà le iniziative culturali dell’associazione che il dirigente scolastico recentemente scomparso aveva fondato cinquant’anni fa.

Quando proprio a Sulmona nacque una sezione dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, un’organizzazione che ha carattere nazionale. A raccogliere il testimone del professor Di Ianni è Ada Di Ianni, docente e figlia del dirigente scolastico che ricopre il ruolo di presidente regionale dell’associazione: «La nostra è un’associazione di volontari, l’idea è di organizzare corsi di formazioni e aiutare i ragazzi che si approcciano al mondo della scuola. Vogliamo fare anche uno sportello d’ascolto per i cittadini e la “banca del tempo” per chi vuole offrirci il suo servizio», spiega Ada Di Ianni. Che svela anche altre novità: «Da maggio partirà anche la radio.

Vogliamo che sia la voce di Sulmona, per divulgare le notizie e far venire fuori la parte bella di Sulmona che c’è. Invece si sentono sempre cose negative. Siamo aperti e disponibili a chiunque». Oltre alle iniziative di richiamo culturale come convegni e presentazioni di libri, l’associazione si farà promotrice di uno sportello di ascolto pedagogico a cura del professor Nicola Di Ianni. Quella con la scuola è una sinergia che l’Aimc porta avanti da sempre. Infatti l’associazione continuerà ad essere operativa sulla formazione degli insegnanti e sulla ricerca con l’organizzazione di corsi e di eventi a carattere artistico e culturale.

Daniele Rossi