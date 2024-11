Domani 26 novembre il Congresso di ‘Ali- Abruzzo’ con Roberto Gualtieri, spostato da Chieti all’Aquila

Sulmona, 25 nov.-Il Congresso della sezione abruzzese dell’associazione di Comuni Autonomie Locali Italiane (ALI)si svolgerà domani martedì 26 novembre all’Aquila presso l’Auditorium Ance in via Alcide De Gasperi, a partire dalle ore 17. L’evento non si svolgerà per ragioni organizzative a Chieti, come inizialmente annunciato.

Confermata la presenza del presidente nazionale di ALI, e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tra i relatori anche i sindaci di Teramo e di Vasto, Gianguido D’Alberto e Francesco Menna, e il senatore Michele Fina.

Al Congresso saranno rinnovati i vertici di ALI Abruzzo, compreso il presidente, ruolo oggi ricoperto da Giacomo Carnicelli, già sindaco di Tornimparte, in provincia dell’Aquila.