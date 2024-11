 Sulmona: Horizon Service,le iniziative del 25 novembre per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Sulmona, 19 novembre- In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne del 25 novembre la Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e altre realtà associative, organizza una serie di iniziative nei territori in cui opera con i servizi antiviolenza dalla Valle Peligna all’Alto Sangro.

Quest’anno, per sensibilizzare sulla tematica della violenza di genere e avviare i dibattiti di riflessione e confronto, la Cooperativa si avvarrà del supporto del documentario “La Casa Viola” di Francesco Calandra e Maria Grazia Liguori (GarageLab 2023), un documentario presentato in alcuni festival tematici italiani e internazionali che racconta le esperienze di donne che vivono in case protette per riacquistare la propria autonomia dopo l’uscita forzata dal proprio domicilio a causa della violenza domestica subita. Il documentario è un inno alla resilienza femminile e, allo stesso tempo, un riconoscimento alla dedizione delle strutture di accoglienza, tra cui la nostra Casa delle Donne, che sono un punto di riferimento per le ospiti, grazie alla competenza e alla empatia di operatrici e addette.

Il documentario, co-prodotto dalla Cooperativa, farà un piccolo tour in Valle Peligna nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre e in dettaglio:

· venerdì 22 novembre a Pratola Peligna alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale “D’Andrea”, con il patrocinio del Comune di Pratola Peligna dove, dalle scorse settimane, è attivo uno Sportello Antiviolenza curato dalla Horizon Service; dopo la proiezione è previsto un dibattito con i registi, le operatrici del CAV “La Libellula” di Sulmona, l’Avvocata Alessandra Vella e la Sindaca Antonella Di Nino;

· sabato 23 novembre a Sulmona alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sulmona, che ha concesso il patrocinio; dopo la proiezione è previsto il dibattito con i registi, le operatrici del CAV “La Libellula” e l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Fiorino, con i saluti istituzionali del Sindaco della Città Gianfranco Di Piero e del Presidente del Consiglio Comunale Cristiano Gerosolimo;

· domenica 24 novembre a Popoli Terme alle ore 18:00 presso la Sala Polivalente “Gran Guizza” in via Bruno Buozzi con il Patrocinio del Comune di Popoli Terme dove, dallo scorso 18 giugno, è attivo presso i locali ristrutturati della Stazione Ferroviaria uno Sportello Antiviolenza curato dalla Horizon Service; di nuovo, dopo la proiezione, seguirà il dibattito con i registi, le operatrici del CAV “La Libellula” di Sulmona, l’Assessora alle Politiche Sociali Luigia Minieri e il Sindaco Moriondo Santoro.

Nella giornata di lunedì 25 novembre a Castel di Sangro – dove la proiezione del documentario “La Casa Viola” si è già tenuta lo scorso anno in anteprima – si terrà un pomeriggio di sensibilizzazione, incontro e conoscenza a cura della Horizon Service, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’Associazione “L’Occhio Magico” di Castel di Sangro. La Giornata si aprirà alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Piazza Plebiscito l’Assessora alle Politiche Sociali con delega al Patrimonio Archivistico e Bibliotecario Cittadino Raffaella Dell’Erede inaugurerà la Sezione “Donna” della Biblioteca con testi, di recente acquisto, dedicati alla violenza di genere e all’empowerment femminile. A seguire, alle 18:00 presso il Teatro Comunale “F.P. Tosti” si terrà l’inaugurazione della mostra “Limes. Storie di migrazioni” dell’autore Francesco Pistilli; seguirà un dibattito con le operatrici del CAV “Donna” di Castel di Sangro, gli operatori dello Sportello per persone Migranti dell’ECAD n. 6 “Sangrino”, l’Assessora Raffaella Dell’Erede e l’Assessora alle Pari Opportunità Enia Acconcia.

In ogni evento ci sarà spazio per la presentazione della Campagna di sensibilizzazione e comunicazione sociale “Controviolenza oltre i confini”che vede come target di riferimento anche le donne straniere che vivono in Valle Peligna e in Alto Sangro; la campagna, prodotta dalla Horizon Service, è composta da uno spot video plurilingue, materiali ad hoc in lingua straniera e italiana e gadget per sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni al fenomeno della violenza di genere, fenomeno trasversale che colpisce le donne indipendentemente dalla condizione economica, sociale e culturale di provenienza. La necessità di costruire una campagna specifica è dovuta al fatto che nel 2024 c’è stato un aumento considerevole delle donne di origine straniera prese in carico nei nostri Centri Antiviolenza per cui si avverte la necessità di pensare iniziative di sensibilizzazione specifiche.

Oltre alle iniziative promosse dalla Cooperativa, le nostre operatrici antiviolenza presenzieranno a una serie di appuntamenti sul territorio promossi da altri enti e istituzioni a Introdacqua (23.11), Campo di Giove, Torre de’ Passeri e al Convegno interistituzionale che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Amministrazione Penitenziaria di Sulmona (25.11).

Questo impegno e questo attivismo per la giornata conferma che la Cooperativa Horizon Service è il player territoriale di riferimento per la gestione dei servizi antiviolenza e uno degli attori principali a livello regionale.

Coda degli appuntamenti sarà la presentazione della Campagna “Controviolenza oltre i confini” presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università “La Sapienza” di Romache si terrà martedì 26 novembre alle ore 14:00.

Come sempre, per la nostra Cooperativa la Giornata del 25 novembre è centrale per raccontare il nostro lavoro quotidiano per la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli, per la costruzione di reti forti e pronte per l’accoglienza e la sensibilizzazione delle comunità di riferimento per la creazione di una società libera dalla violenza.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, invitiamo la cittadinanza a essere presente.