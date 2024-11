Sulmona,17 novembre- È con grande entusiasmo che l’Associazione Culturale Antico Borgo, in collaborazione con Lupieditore di Jacopo Lupi, annuncia la pubblicazione di Re Giorgetto: la storia del Nobile Cervo d’Abruzzo, un libro illustrato e da colorare che celebra l’amore per la natura e la bellezza incontaminata dell’Abruzzo. Questo racconto avvincente, ora disponibile su Amazon, rappresenta l’ultimo capitolo della Trilogia della Montagna, che include anche i successi Mamma Orsa e Lampo e Tuono.

La storia di Re Giorgetto trasporta i lettori nel cuore della natura abruzzese, tra le valli e i prati selvaggi di Villalago, dove il giovane cervo cresce affrontando le sfide della vita fino a diventare il nobile sovrano del suo branco e simbolo della fauna selvatica dell’Abruzzo. Un racconto che arriva in un momento particolarmente significativo, a seguito del blocco da parte del Consiglio di Stato dell’abbattimento selettivo di quasi 500 cervi nelle montagne abruzzesi, una decisione che celebra l’importanza della conservazione e del rispetto per la natura. Con una narrazione emozionante, arricchita da illustrazioni mozzafiato e pagine da colorare, il libro invita grandi e piccoli a riflettere sul valore della protezione ambientale e sul legame speciale che unisce l’uomo alla natura. Re Giorgetto è un’esperienza di lettura unica, pensata per tutta la famiglia, che unisce educazione, creatività e immaginazione, regalando momenti indimenticabili e un messaggio di speranza e coraggio. Il libro è disponibile su Amazon e nelle migliori librerie.