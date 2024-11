Sulmona: domani ( ore 17,30) Hello! Mr Gershwin !

Al Teatro Caniglia arriva il jazz con il Quartetto di Sassofoni Accademia che festeggia 40 anni di attività, al pianoforte ospite speciale Giuliano Mazzoccante.

Sulmona,9 novembre-Prosegue l’avventura musicale della Camerata M. di Sulmona che raggiunge così il traguardo dei 1.523 concerti in 72 stagioni. Domani, domenica 10 novembre al Teatro Comunale “Maria Caniglia” quattro sassofonisti di primo piano: Gaetano Di Bacco, Enzo Filippetti, Giuseppe Berardini e Fabrizio Paoletti, riuniti nella formazione di “Quartetto di Sassofoni Accademia”, festeggiano un sodalizio lungo 40 anni sulle note di Gershwin, ritmi sudamericani e melodie senza tempo della canzone popolare napoletana. Per questa speciale occasione il Quartetto di sax si arricchisce della presenza del pianoforte con special guest Giuliano Mazzoccante.

Il concerto “Hello! Mr. Gershwin!” èdedicato al musicista americano in occasione dei 100 anni della sua Rapsodia in Blueeseguita per la prima volta a New York il 12 febbraio del 1924, in una rassegna intitolata “An Experiment in modern Music”. Tra il pubblico c’erano Igor Stravinskij, Sergej Rachmaninov, Fritz Kreisler e Leopold Stokowski. Fu subito un successo. L’opera, della durata di 16 minuti, venne usata come colonna sonora da Woody Allen nel film “Manhattan” e accompagnò la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 eseguita da 80 pianisti.

Scritta a 26 anni da un Gershwin ancora sconosciuto, nella versione per due pianoforti, da lui stesso eseguita al piano nella prima rappresentazione, è oggi considerata il suo capolavoro.

Nella serata dedicata a Gershwin oltre alla Rapsodia in Blue, verrà eseguita, di Gaetano Di Bacco,

Four Saxes in Paris Fantasia su “An American in Paris” dello stesso autore.

La seconda parte del programma prosegue con Cuarteto Latinoamericano para saxofones Fandango Serenata Chôro y Tango di Aldemaro Romero pianista e compositore venezuelano scomparso nel 2007.

La serata si conclude con un pot-pourri di indimenticabili melodie napoletane da Funiculì funiculà a O sole mio, Torna a Surriento, Core ‘ngrato, O surdate ‘nnamurate, Te voglio bene assaje e Sul mare luccica, riproposte in Napoli, Napoli, Napolidel musicista giapponese Rika Ishikawa.

Costituitosi nel 1984 il Quartetto di Sassofoni Accademia è composto da Gaetano Di Bacco al sassofono soprano, Enzo Filippetti al sassofono alto, Giuseppe Berardini sassofono tenore e Fabrizio Paoletti sassofono baritono. Considerato a livello internazionale tra i gruppi italiani più attivi nel suo genere, ha sempre mantenuto la stessa formazione e spazia sia nell’ambito della musica contemporanea (più di 70 opere scritte e dedicate) che nella ricerca delle rare composizioni musicali per sassofono, in particolare dei compositori francesi dell’ottocento. Si contano più di 1500 concerti in Italia e all’estero con 70 tournée in 26 Paesi (Europa, America del Nord e Sud, Medio ed Estremo Oriente, Africa) Il gruppo si è esibito per importanti istituzioni musicali e festival in sedi prestigiose (Biennale di Venezia, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Cappella Paolina al Quirinale, Teatro “Teresa Carreño” di Caracas, Palau de La Musica di Valencia, Konzerthaus di Berna, Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, Centro “Bellas Artes” di Madrid).

Il Quartetto tiene corsi, master-class e conferenze e i suoi componenti sono docenti di sassofono nei Conservatori di Musica di Roma, Udine, Pescara e L’Aquila. Come attività discografica si contano una dozzina di cd per Nuova Era, Dynamic, Edipan, Iktius, BMG-Ariola, Paganmusic e Riverberi Sonori.

Giuliano Mazzoccante riconosciuto come uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione, ha studiato al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e all’Accademia Chigiana di Siena. Presso l’Accademia Europea di Musica di Erba (Como), con Lazar Berman, si è perfezionato con particolare attenzione alla musica di F. Liszt. Oltre cinquanta premi ottenuti tra cui il “4th Tbilisi International Piano Competition” in Georgia (WFIMC). Si è esibito in tutta Europa, Asia e Stati Uniti ed ha suonato come solista con importanti orchestre sinfoniche. Ha inciso per Dynamic, Wide Classique, DAD Records, Camerata Tokyo, Radio Vaticana, Phoenix Classics. E’ fondatore e Direttore Artistico dell’Accademia Music and Art International a Chieti, dove è anche Direttore artistico del Teatro Marrucino. E’ docente presso il Conservatorio L.D’Annunzio di Pescara.

