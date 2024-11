A Cansano il corso CAI per la manutenzione dei sentieri

Dall’8 al 10 novembre venti allievi da tutto il Centro Italia a lavoro sui sentieri del Parco Maiella

Cansano,6 novembre- Si terrà il prossimo weekend a Cansano il Corso di formazione in progettazione, rilevamento, costruzione e manutenzione dei sentieri. Organizzato dalla sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano con il supporto del Comune di Cansano, il corso rientra nell’iniziativa nazionale curata dalla SOSEC – Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del CAI, che mira alla formazione di nuove unità da spendere nella tutela del patrimonio sentieristico italiano.

Quello che si svolgerà a Cansano sarà uno dei soli tre corsi organizzati su base nazionale, e nello specifico quello rivolto al Centro Italia. La scelta è ricaduta sul centro peligno per la sua efficace collocazione nel contesto territoriale e per la ricchezza del patrimonio sentieristico che lo contraddistingue sia dentro che fuori i confini del Parco Nazionale della Maiella, all’interno del quale ricade circa la metà del territorio comunale di Cansano.

Saranno venti gli allievi provenienti da tutto il Centro Italia, che per tre giorni, dall’8 al 10 novembre, alloggeranno nelle strutture ricettive del paese e alterneranno lezioni pratiche in natura con le lezioni teoriche, che si svolgeranno nella sala conferenze del Centro di Documentazione e Visita “Ocriticum”, in Piazza XX settembre.

«Sono molte le energie che abbiamo speso per il rilancio del patrimonio sentieristico e naturalistico di Cansano, favorendo il turismo montano e la nascita di nuovi attori territoriali specializzati» commenta il sindaco di Cansano, Luca Malvestuto. «Siamo dunque grati al CAI – sezione di Sulmona: la scelta di Cansano per lo svolgimento di questa iniziativa rappresenta un segnale importante che sa di conferma».