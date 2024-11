Sulmona: un succeso  l’incontro con Cristiano Godano

Sulmona,4 novembre- . Grande successo di partecipazione e pubblico per l’incontro conCristiano Godano che si è svolto ieri al foyer del Teatro Maria Caniglia di Sulmona. L’evento ha rappresentato l’occasione per alzare il sipario sulla 42esima edizione del Sulmona International Film Festival che, da mercoledì, entrerà nel vivo con la proiezione della prima tranche di cortometraggi e lungometraggi all’interno del cinema Pacifico della cittadina peligna. A dialogare con il leader della band Marlene Kuntz, nell’incontro organizzato e promosso da Soci Coop per tramite del presidente Jacopo Santostefano in collaborazione con Sulmonacinema Aps e la Camerata Musicale Sulmonese, è stato il giornalista Nicholas Ciuferri.



Tanti gli argomenti trattati alla presenza del numeroso pubblico accorso da ogni parte dell’Abruzzo, compresa una disamina sullo stato di salute dell’industria musicale contemporanea con annesse difficoltà che i musicisti incontrano nel guadagnare attraverso la propria musica. A tenere banco sono state le tematiche ambientali ed ecologiste che Godano, nel corso della sua carriera, ha fatto proprie, soprattutto negli ultimi anni dove la sua sensibilità è costantemente aumentata. Dalle domande di Ciuferri sono nate riflessioni sul cambiamento climatico in corso e sull’importanza di rivedere uno stile di vita eccessivamente e pericolosamente antropocentrico, lo stesso che sta portando il nostro pianeta a un punto di non ritorno.Mercoledì 6 novembre prenderà il via la rassegna cinematografica con la proiezione della prima tranche di cortometraggi e lungometraggi a partire dalle ore 16.30. A chiudere la prima giornata del festival sarà il SIFF Talk con il comico Pasquale “Lillo” Petrolo che verrà intervistato dal critico cinematografico Francesco Alò. Sarà presente anche il regista Eros Puglielli e verrà proiettata, in esclusiva, la prima puntata di “Sono Lillo 2”, serie tv prossima all’uscita su Prime Video