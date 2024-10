Anversa degli Abruzzi , sabato 19 ottobre la  consegna del   Premio Massimo Alberini  – 

All’Agriturismo Locanda Nido dell’Aquila di Davide Nanni e Maria Bambina Federico di Castrovalva-

Anversa degli Abruzzi,15 ottobre– La Delegazione di Sulmona dell’Accademia Italiana della Cucina consegnerà Sabato 19 Ottobre, alle ore 12, presso il Comune di Anversa degli Abruzzi, il Premio Massimo Alberini all’Agriturismo Locanda Nido dell’Aquila di Davide Nanni e Maria Bambina Federico di Castrovalva.

E’ un Premio assegnato a nome della Delegazione a quegli esercizi, estranei all’Accademia, che da lungo tempo con sistematica attenzione alla qualità offrono al pubblico alimenti di produzione propria lavorati artigianalmente con tecniche rispettose della tradizione del territorio.

L’azienda agrituristica Locanda Nido dell’Aquila di Mario e Maria Bambina Nanni offre al pubblico prodotti alimentari di grande qualità preparati in proprio. Ciò significa assaporare alimenti genuini, biologici preparati con cura e amore, o meglio “ a sentimento” come preferisce Davide Nanni, figlio, che oggi gestisce la Locanda, star dei social e della TV, nome in codice “ WILD”, chef affermato per la sua cucina a sentimento. La Delegazione di Sulmona è particolarmente orgogliosa di attribuire questo premio alla famiglia Nanni, ad una cucina “ Libera, Sincera, Selvaggia” semplice con sapori di altri tempi in un luogo incontaminato che fa bene all’anima.