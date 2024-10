Castel di Sangro: torna il progetto per gli studenti del “ Patini-Liberatore” sulla “ dipendenza da alcool”

Castel di Sangro, 5 ottobre- Oggi Sabato 5 ottobre in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Patini-Liberatore” si cimenteranno in un percorso strutturato e arricchito da visori per la realtà aumentata all’interno di un progetto che vede la collaborazione fra la ASL 1, il SerD (Servizi Dipendenze Patologiche) dell’area Peligno-Sangrina, il Comune di Castel di Sangro e l’Istituto di Istruzione Superiore “Patini-Liberatore”. L’attenzione sarà posta particolarmente sulla dipendenza da alcool. L’evento rientra in una progettualità pluriennale attivata già da due anni dal Comune di Castel di Sangro, l’Istituto di Istruzione Superiore e la ASL 1, al fine di intervenire con decisione sul problema delle dipendenze nelle giovani generazioni, nell’ottica di prevenire un fenomeno in preoccupante ascesa. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.