Sulmona: bando di concorso del Comune per una unità di Polizia Locale

Sulmona, 4 ottobre-E’ stato pubblicato il bando di concorso pubblico del Comune di Sulmona, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di Polizia Locale.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scadrà il prossimo 23 Ottobre. Il bando è pubblicato sul portale InPA e sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. La domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il “Portale Unico di Reclutamento” disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sul Portale stesso o autenticazione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).