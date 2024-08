Grave incidente stradale nei pressi di Frattura con un morto e un ferito

Scanno, 20 agosto– Un morto e un ferito sono il bilancio di un tragico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri nei pressi di Frattura il caratteristico borgo nel territorio del Comune di Scanno lungo la strada che conduce sul Piano delle Cinquemiglia in direzione Roccaraso. Dalle prime informazioni sembra che il mezzo, un fuoristrada, probabilmente per qualche manovra sbagliata si sia ribaltato per alcune centinaia di metri e nell’urto è rimasto travolto ed ucciso il conducente del mezzo un quarantenne romano mentre la ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita per fortuna non grave e trasportata presso l’Ospedale di Sulmona.Sono scattati subito i soccorsi che hanno lavorato tutta la notte anche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e solo alle prime luci dell’alba è stato possibile recuperare il mezzo