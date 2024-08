Villalago:successo della edizione 2024 della “Notte bianca del libro”

Davide Nanni

Villalago,14 agosto– Sabato scorso, 10 Agosto, si è svolta a Villalago, lungo la scalinata che dalla piazza Celestino Lupi porta al centro storico, la quarta edizione della “Notte Bianca del Libro”. E’ stata un’edizione di successo, sia per la presentazione dei libri di autori noti in campo regionale e nazionale, sia per gli intermezzi musicali, che hanno richiamato un folto pubblico.

Si è iniziato alle ore 17,30 nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale con il “Trio Sulmonese”, che hanno richiamato il pubblico con canti popolari. Alle ore 18,00 c’è stata la presentazione della manifestazione da parte del coordinatore, prof. Roberto Grossi e poi la presentazione da parte dell’antropologa culturale Anna Rizzo, autrice del libro, “I paesi invisibili”, vincitore della sezione giovani del Premio Benedetto Croce. E’ stata l’occasione, sollecitata dalle domande del pubblico, per affrontare il tema dello spopolamento delle aree interne. Ha fatto seguito la presentazione del libro “Alla scoperta dei segreti perduti di Napoli” del prof. Giovanni Liccardo, archeologo. Alle 19,15 “Roberta Sciore, psicologa e psicoterapeuta ha presentato il libro “Psicopatologia clinica e psicoterapia dell’invecchiamento”. Al termine ci sono stati intermezzi musicali con “Angelo e Benedetta”, i “Von Bruaich“ e le musiche originali di Armando Illario”.

Le presentazioni sono riprese alle ore 22,00 con il libro “Essere Oltre”, della dott.ssa Assunta Di Basilico-Sichetti, Psicologa, Pedagogista, Musicoterapeuta.

Alle ore 22,45, un grande pubblico di giovani si è accalcato per seguire Davide Nanni, il giovane chef di Castrovalva, che ha parlato del suo libro “A sentimento, la mia cucina libera, sincera”. Dopo Davide un altro giovane di successo, Gino Bucci l’abruzzese fuori sede, che ha presentato le “Rime Sbauttite” . La notte bianca si è conclusa alle ore 2,30 con il concerto dei “Sarraccussì” complesso musicale di “Folk Napoletano” e dei “Von Bruaich”. Erano presenti diversi stand di libri delle case editrici.

Domenica 11 Agosto la giornata del libro è stata dedicata ia bambini con un laboratorio didattico, sempre legato al tema del libro ed uno spettacolo di burattini, curato dalle sorelle Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli, artiste di fama internazionale, eredi di Maria Signorelli, la più rappresentativa del Teatro di Figura del Novecento.