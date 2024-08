Prezza: tutto pronto per il concerto di Gualazzi

Prezza, 12 agosto- Un altro grande evento con la buona musica per inaugurare la settimana di Ferragosto a Prezza. Appuntamento domani 13 agosto in Piazza Umberto I, ingresso libero, con il musicista e compositore di fama internazionale Raphael Gualazzi, che si esibirà in un concerto di spessore nella tappa del suo tour “Dreams Live Estate 2024”, nell’ambito del Muntagninzz Festival.

“È una grande soddisfazione vedere Prezza così viva” afferma il Sindaco Marianna Scoccia. “Sono tante le iniziative di qualità che in queste settimane stanno animando le serate in paese, attirando un folto pubblico. Ogni anno riceviamo riscontri positivi per il cartellone eventi così ricco di buone proposte. Anche questa edizione sta riscuotendo ampi consensi, soprattutto con concerti strepitosi di questo tipo che vantano nomi illustri e richiamano moltissimi appassionati e amanti della musica di qualità”.