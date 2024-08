Castel di Sangro ,omaggio del comune a Riccardo Milani e Sergio Meogrossi per “Un mondo a parte”

Castel di Sangro,10 agosto – Lunedì 12 agosto alle ore 18.00, presso la sala del cineteatro Italia di Castel di Sangro, si terrà una proiezione del film “Un Mondo a parte”, alla presenza del regista Riccardo Milani e dell’attore Sergio Meogrossi, ai quali il comune consegnerà un omaggio di ringraziamento per il coinvolgimento della città di Castel di Sangro nel film.

Lo scorso aprile il sindaco Angelo Caruso, in un incontro informale, si era già congratulato con Meogrossi per l’interpretazione del personaggio del burbero sindaco Ezechia, primo cittadino del l’immaginario centro di Castel Romito, che nel film presenta molte analogie con la città di Castel di Sangro.

Per l’occasione i Regista e l’attore illustreranno gli aspetti del film, ambientato nei borghi delle aree interne d’Abruzzo, che ha debuttato nelle sale lo scorso 28 marzo, diventando in breve tempo campione d’incassi in Italia sia mostrando le bellezze che affrontando, con il linguaggio della commedia, le contraddizioni del nostro territorio.