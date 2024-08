Roccaraso,presto una strada sarà intitolata a Virginia D’Andrea

Lo ha annunciato io sindaco Francesco Di Donato a conclusione della manifestazione per la presentazione del romanzo “Virgilia” di Massimo Carugno.

Roccaraso, 7 agosto– “Intitoleremo una strada a Virgilia D’Andrea”, con queste parole Francesco Di Donato, Sindaco di Roccaraso ha concluso l’evento della presentazione del romanzo “Virgilia” di Massimo Carugno.

Dinanzi a un pubblico attento e sotto la guida sapiente di Rosanna Valentini, Carugno ha compiuto un’altra delle sue tantissime tappe in giro per l’Italia per far conoscere, attraverso il suo libro, la potenza del personaggio di Virgilia, una donna abruzzese che, partendo da Sulmona, ha solcato il mondo lasciando ovunque, (tranne che in Italia) le tracce della sua straordinaria figura.

E quindi dopo L’Aquila, Rosignano, Torino, Varese, Vasto, Caramanico, Pratola, Prezza, e in attesa di Pineto, oggi e delle tante altre tappe in programma, ieri a Roccaraso Virgilia D’Andrea ha trovato la sua ennesima appassionata ribalta.

Una platea sedotta dalla introduzione della giornalista Maria Trozzi e dai racconti dell’autore. E tra essi il Sindaco che ha presenziato a tutto l’evento ed ha concluso la serata con un intervento davvero compiuto.

“Predo l’impegno davanti all’Assessore al Turismo Daniela Cipriani e al Consigliere Christian Rucci”, presenti in sala, “intitoleremo una strada a Virgilia D’Andrea e inviteremo l’autore alla inaugurazione. Succederà tutto molto presto”.

Molte le domande del pubblico in chiusura e nel finale il tradizionale scambio di doni.

E così Virgilia, che è attesa a Firenze, Perugia, Reggio Emilia, Ferrara, San Salvo, Orsogna, Civitanova, Roma, Milano, Brescia, Carrara, e nel nostro circondario ancora a Bugnara, Roccacasale e Villalago, piano piano, sta conquistando nella storia il posto che merita.