Prezza: due eventi di musica e cabaret

Prezza,5 agosto– La comicità di Pablo e Pedro (direttamente da Zelig) e la musica della serata dj Power Mix Rds saranno gli appuntamenti clou della settimana che condurrà al ferragosto. Prosegue con successo il cartellone eventi, dopo le riuscitissime manifestazioni precedenti c’è attesa per lo spettacolo di cabaret con Pablo e Pedro (direttamente da Zelig) il 6 agosto a Piazza Impastato a Campo di Fano e per Power Mix Rds serata DJ che si terrà giovedì 8 agosto negli impianti sportivi.

“Siamo pronti e confidiamo solo nella clemenza del tempo per queste due serate frizzanti, per poi accogliere la settimana di Ferragosto con altri eventi importanti” afferma il sindaco Marianna Scoccia. “È una programmazione eventi che anche quest’anno piace ed è apprezzata dato che ogni proposta sta riscuotendo successo consentendo al nostro paese di vivere serate emozionanti ed è per noi motivo di soddisfazione”.