   Sabato ad Anversa giornata particolare  con   “Il mio burattino”.

nella Riserva Naturale ed Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, spazio al divertimento e alla fantasia con il laboratorio creativo dedicato a dedica a bambini, ragazzi e adulti

Anversa, le sorgenti di Cavuto( particolare)

Anversa, 9 luglio- La costruzione dei burattini, é la proposta che la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario, dedica a bambini, ragazzi e adulti appassionati nel giorno di sabato 20 luglio, in località Sorgenti di Cavuto ad Anversa degli Abruzzi alle ore 9:00. Per ogni partecipante, fanno sapere gli organizzatori, è previsto il pagamento di una quota pari ad Euro 30; nel caso in cui si iscrivano due fratelli, si avrà diritto ad uno sconto del 10% per il secondo. I materiali verranno forniti dall’organizzazione, tranne il gomitolo di lana che dovrà essere portato dai partecipanti per realizzare i capelli del fantoccio.

Guidati dall’attrice, autrice e regista Manuela Del Beato del Teatro Dedalus dell’Aquila, i partecipanti al laboratorio potranno divertirsi dando spazio alla fantasia per creare il proprio burattino di cartapesta e animare la propria creazione usando la mano per muovere testa e braccia del fantoccio nato dai sogni dei nostri bambini.

Il teatro dei burattini ha origini antiche e da sempre suscita meraviglia e gioia in chi assiste agli spettacoli.

La guida dell’artista Manuela Del Beato che da anni si occupa, tra le altre cose, di teatro di figura, renderà ancora più entusiasmante questa esperienza che, all’attività manuale e artistica, unisce degli interessanti aspetti emozionali dando voce al proprio mondo interiore.