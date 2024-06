Sulmona: Convegno “I giovani nel vivere la montagna con consapevolezza, responsabilità, e mitigazione

Il ruolo del Club Alpino Italiano e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico”

Sulmona, 13 giugno– Si svolgerà,domani,alle ore 18,00, presso l’Aula consiliare del Comune, la Scuola Intersezionale CAI di Alpinismo e di Scialpinismo, denominata “I Camosci della Maiella”, presenta il suo progetto ai Soci CAI, alla Cittadinanza e alle Istituzioni.

Un progetto importante per il territorio, voluto e realizzato da un gruppo di Soci, Istruttori CAI e Operatori del Soccorso Alpino, che, motivati da Massimo Mariani socio della sezione CAI di Sulmona e Fabrizio Fracassi socio della sezione CAI di Vallelonga-Coppo dell’Orso, insieme alle Sezioni CAI di Sulmona (Capofila), Vallelonga-Coppo dell’Orso, Castel di Sangro e Popoli, hanno creato le condizioni per far sì che la Scuola si costituisse.

L’organigramma della neonata Scuola è così composto:

Direttore: Fabrizio Fracassi, Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA), Istruttore Regionale di Scialpinismo (ISA) e Tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

Vice Direttore: Massimo Mariani, Istruttore Regionale di Alpinismo (IA), Tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

Istruttore: Fabrizio Anselmi, Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA), Istruttore Regionale di Scialpinismo (ISA) e Tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

Istruttore: Amedeo Di Leonardo, Istruttore Regionale di Alpinismo (IA), Istruttore Regionale di Scialpinismo (ISA), Istruttore di arrampicata libera (IAL),

Istruttore: Paolo Bucciarelli, Istruttore sezionale di Scialpinismo (SEZ. ISA),

Istruttore: Gianfilippo De Blasis, Istruttore sezionale di Scialpinismo (SEZ. ISA) e Tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

Segretario: Luca Epifano.

Gli interventi saranno aperti da Francesco Sulpizio, Presidente CAI Abruzzo, sul tema Il ruolo del Club Alpino Italiano. Seguirà Giordano Blasioli, CAI Giovani Abruzzo, sul tema I giovani, la montagna e la consapevolezza del rischio; Daniele Perilli, Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, sul tema Il Soccorso Alpino e Speleologico; Paolo Di Quinzio, Delegato Soccorso Alpino e Speleologico, sul tema Gestione degli interventi in ambiente montano; Marianna Scoccia, Vice Presidente Consiglio Regione Abruzzo, sul tema La Regione Abruzzo e le sue montagne; Mario Quaglieri, Assessore allo Sport e alle Aree Interne Regione Abruzzo, sul tema L’Ambiente montano, risorsa per lo sviluppo sostenibile; Fabrizio Fracassi, Direttore della Scuola I Camosci della Maiella, sul tema La cultura della Montagna e presentazione della Scuola.