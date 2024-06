Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese, è morto Franco Farias

Sulmona, 9 giugno-Si è spento all’eta di 72 anni il giornalista Franco Farias volto noto della Rai abruzzese. La sua vita è stata interamente dedicata al giornalismo e alla cultura. Farias, oltre ad aver ricoperto l’incarico di segretario dell’Associazione stampa abruzzese, era stato anche consigliere dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Alla Rai aveva ricoperto la carica di caposervizio occupandosi di tutti i settori della cronaca, ma in particolare della cultura. Dieci anni fa il Comune di Pescara lo aveva insignito del Premio “Ciatte d’Oro”, che la Città assegna ogni anno alle personalità che hanno dato lustro alla comunità.Persona di straordinaria umanità e bravissimo professionista. “Il modo migliore per ricordare Franco – afferma il Presidente dell’Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta – è quello di un impegno forte di tutti i giornalisti abruzzesi per una legge regionale sull’editoria a sostegno degli organi di informazione per evitare la desertificazione delle voci democratiche in Abruzzo. Il 29 giugno prossimo a Pescara, la sua città, gli stati generali dell’informazione sono chiamati a formulare proposte concrete per il giornalismo abruzzese e possiamo farlo in nome di Franco Farias”. Alla famiglia Farias giungano le condoglianze di tutta la nostra redazione