Il circuito Mtb Abruzzo Cup a Scanno con la Marathon degli Stazzi

Scanno,4 giugno- Una manifestazione veramente di rilievo nel suo tradizionale appuntamento della prima domenica di giugno a Scanno. Per la 21°volta, successo ai massimi livelli per la Marathon degli Stazzi con la sua spettacolarità assicurata e il suo legame profondo con il territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tra la valle del Sagittario e il Monte Genzana, nell’area dove vive l’Orso Bruno marsicano.

La favolosa creatura del sodalizio Mtb Scanno ha confermato tutti gli elementi positivi che rendono unica questa gara, dagli aspetti tecnici a quelli più paesaggistici con la marathon di 64 chilometri e, in alternativa, la granfondo di 42 chilometri.

Il tempo inclemente, nell’ultima ora di corsa, ha messo a dura prova i concorrenti (330 su un totale di 400 iscritti) che hanno ancora una volta incantato il pubblico presente per la sua energia e la sua forza.

Sul traguardo posto nel borgo protagonista della storia mondiale della fotografia (per il suo lago a forma di cuore) si è presentato solitario il reatino Franco Casella (Pasolini Racing Team) che ha portato a termine vittorioso il percorso marathon precedendo di oltre due minuti e mezzo il compagno di squadra Davide Giorgini. Terzo a 2’49” Mattia Toccafondi (DMT Racing by Marconi) quarto Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli-GM Sport) a 5’54” e quinto l’olandese Wim De Bruin (DMT Racing by Marconi) a 6’04”. Al sedicesimo posto assoluto il due volte campione europeo marathon Alexey Medvedev, russo della DMT Racing Team by Marconi.

Sul tracciato marathon femminile, a prendersi gli onori della cronaca Gaia Gasperini e Giorgia Stegagnolo, entrambe del Race Mountain Folcarelli-GM Sport, terza Beatrice Sacchetti (Cycling Bro).

Ad occupare interamente il podio della granfondo di 42 chilometri Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte) Mario Baris (Estasi Mountain Bike) e Danilo Lanni (Estasi Mountain Bike) tra gli uomini, Alessia Scarpetta (SBT Team) Claudia Di Carlo (Functional Fit Cycling Team) ed Emanuela Santese (Functional Fit Cycling Team) tra le donne.

CLASSIFICHE

