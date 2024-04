Pacentro: arrivano i viandanti che hanno deciso di percorrere il Cammino di Celestino

Pacentro,12 aprile – Una tappa la volta e, la prima, sarà Pacentro. Arriveranno domani, 13 aprile, i viandanti che hanno deciso di percorrere il Cammino di Celestino: i luoghi, cioè, dove visse nel 1200 Pietro Angelerio, futuro Papa Celestino V. Proprio sui passi di questo straordinario personaggio, a partire dal 2018, il Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo ha ideato il Cammino inserito nel catalogo dei cammini religiosi italiani del Ministero del Turismo e nel 2023, il Touring Club Italiano ne ha certificato il percorso.

La partenza avverrà dalla frazione Badia di Sulmona dove, i pellegrini, potranno ammirare la grande Abbazia Celestina e l’eremo di sant’Onofrio incastonato nella roccia della montagna più cara a Pietro: il Morrone. Dopo essere tornati alla Badia, i viandanti, seguiranno in parte la strada asfaltata e poi, un comodo sentiero, li guiderà nella meravigliosa Pacentro, punto di arrivo della prima tappa. In piazza del Popolo il sindaco Guido Angelilli e la comunità pacentrana accoglieranno i camminatori rifocillandoli con prodotti tipici in una clima certamente di festa e condivisione.

“Siamo lieti di accogliere i viandati che, a piccoli passi, stanno ripercorrendo le orme di Celestino V. Chi arriverà a Pacentro potrà godere del nostro bellissimo centro storico, in particolare piazza del Popolo con la sua fontana monumentale e la chiesa di Santa Maria della Misericordia. Ovviamente si potrà visitare il Castello Caldora, da cui si potrà ammirare un panorama notevole su tutta la Valle Peligna. Per l’occasione, poi, insieme al presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, presenteremo un nuovo progetto che riguarderà più in particolare proprio il castello Caldora” dichiara il sindaco di Pacentro Guido Angelilli. Il progetto in questione è quello denominato la “La via dei Castelli” un percorso cultural-turistico coordinato dal Parco Nazionale della Maiella, appunto, che ha l’obiettivo di far scoprire o riscoprire alcuni tra i più belli e importanti castelli d’Abruzzo.

L’appuntamento è fissato per sabato, 13 aprile, a Pacentro alle 11.30 in piazza del Popolo.