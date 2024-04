Paolucci (Pd): ” Se il buon giorno si vede dal.. mattino”

Sulmona, 10 marzo-Se il buongiorno si vede dal mattino…si inizia molto male ed è stato subito chiaro dalle difficoltà e dalle forzature che hanno accompagnato oggi la riconferma del consigliere Lorenzo Sospiri alla Presidenza del Consiglio regionale. La maggioranza, andata a dormire con l’ipotesi Santangelo, si è svegliata con il bis di Sospiri!

Zero discontinuità, schede bianche e votazioni difformi per eleggere il Presidente in quarta votazione. Stessi nomi, ma anche stessa gestione delle procedure, che, evidentemente, non hanno convinto nemmeno la maggioranza, visto che è sembrata costretta persino a cercare di identificare il voto dei propri consiglieri. E nonostante questo la maggioranza non raccoglie tutti voti a sua disposizione, fermandosi a 17.

L’opposizione, compatta, come primo atto elegge senza dubbi i consiglieri Blasioli e Alessandrini all’ufficio di Presidenza.Così il Consigliere Silvio Paolucci (Pd)commentando i lavori di oggi in Consiglio regionale