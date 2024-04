Angelilli sindaco di Pacentro:” Piu’ tutela per il Castello Caldora”

Grazie al progetto Heritour

Pacentro,10 aprile– “Grazie al progetto Heritour che vede protagonisti il Comune di Pacentro, lo spin off della facoltà di Ingegneria dell’Università dell’ Aquila, e la società “Ready to use”, una delle torri del castello Caldora sarà “osservata speciale“.

Primo comune a vedere applicato questo tipo di tecnologia su un complesso di interesse storico monumentale, Pacentro diventa punto di riferimento di un progetto che, presto, vedrà coinvolte altre realtà abruzzesi. In virtù di alcuni sensori collocati, nella torre, su tre livelli, saranno indicati non solo lo stato di salute attuale del monumento ma saranno monitorati eventuali cambiamenti.

I sistemi di monitoraggio installati sulla struttura rileveranno, dunque, gli spostamenti assoluti, eventuali cedimenti delle fondazioni, ma anche le vibrazioni a cui è sottoposta la torre (rumore ambientale, traffico, eventi sismici, ecc.). “In funzione dei dati capiremo se ci stiamo avvicinando o meno al valore di pericolo ed intervenire, così, in maniera tempestiva per evitare il peggio. Ad aiutarci saranno anche i satelliti che, “recuperando dati storici”, ci favoriranno per comprendere meglio lo stato di salute della torre ed intervenire di conseguenza> afferma Paola Arena responsabile Ready to use che gestisce la ret” di monitoraggio e che, grazie a specifici software, è in grado di acquisire e gestire i dati interpretando i fenomeni per facilitare le decisioni di intervento.