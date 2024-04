XXII Sentiero della Libertà 26-27-28 aprile

Sulmona – Casoli, torna la marcia di tre giorni sul percorso che rappresentò la via di fuga di migliaia di prigionieri alleati e di giovani italiani che lottavano per la liberazione d’Italia, divisa dalla Linea Gustav dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943

Sulmona, 11 aprile– Trecentoventi iscritti alla XXII edizione del Freedom Trail si metteranno in marcia sui sentieri tracciati dalla Resistenza. L’Associazione Il Sentiero della Libertà torna ad organizzare la tre giorni di marcia da Sulmona a Casoli, il 26, 27 e 28 aprile. Sessanta chilometri da coprire in 72, partendo dalla città di Ovidio, fino ad arrivare a Casoli, con soste a Campo di Giove e Taranta Peligna. Un percorso che vedrà scavallare il Guado di Coccia, massima depressione della Maiella. Qui si terrà l’omaggio a Ettore de Corti, il soldato italiano ucciso dai tedeschi, mentre tentava di raggiungere le truppe alleate. E poi il momento della deposizione della targa nel Sacrario della Brigata Maiella, a Taranta Peligna, fino al raggiungimento di Casoli, con sosta al monumento di Donato Ricchiuti. Alla marcia si unirà anche Timothy Kingham, figlio di un ex prigioniero inglese.

La marcia partirà da Sulmona, il 26 aprile, alle 09:30 da viale Togliatti. Attraversata la città si proseguirà verso Campo di Giove, dove i marciatori pernotteranno in tenda. Il 27 aprile la marcia ripartirà in direzione Taranta Peligna, con arrivo previsto nel pomeriggio. Domenica 28 ultima tappa. Il cammino proseguirà verso Casoli, arrivando in piazza della Memoria attorno alle 17:00.

Come di consueto ci saranno soprattutto studenti e docenti, non solo abruzzesi. La Marcia Internazionale Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail/Freiheitsweg/Chemin de la Liberté, organizzata dall’Associazione “Il Sentiero della Libertà”, torna a farsi intermediaria tra passato e presente proponendo un’attenta riflessione sui valori di Libertà, Solidarietà, Pace. Sarà rievocato un passato di terrore e di coraggio, di barbarie e di solidarietà, come sottolineò l’allora Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, nel discorso, tenuto a Sulmona, per la prima edizione della Marcia il 17 maggio del 2001: «Oggi un gruppo si accinge a ripercorrere quegli aspri sentieri, i sentieri della libertà. Anch’io fui uno di loro, lasciai Sulmona, lasciai coloro che mi avevano accolto come un fratello…».

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della traversata di Carlo Azeglio Ciampi che ne ha lasciato testimonianza nel suo diario riportato nel libro Sul Sentiero della Libertà (Ianieri Edizioni) appena pubblicato in memoria di Mario Setta, storico e fondatore dell’Associazione, il quale ha avuto a cuore la cultura della memoria non come rito del passato ma come domanda di storia, di approfondimento, di conoscenza.

PROGRAMMA:

venerdì 26 aprile SULMONA partenza ore 9.30 Viale Togliatti con arrivo a Campo di Giove nel pomeriggio intorno alle ore 16

sabato 27 aprile CAMPO DI GIOVE partenza ore 9.30 piazza Duval con arrivo al Sacrario della Brigata Maiella – Taranta Peligna – intorno alle ore 16.30

domenica 28 aprile TARANTA PELIGNA partenza ore 9.30 Largo S. Biagio con arrivo a Casoli in piazza della Memoria intorno alle 17