Pacentro: sabato la presentazione del libro fotografico ‘ La corsa degli zingari’

Pacentro, 3 aprile- Sabato 6 aprile ( ore 16,30), presso la sala polifunzionale “Di Nello” di Pacentro sarà presentato il libro fotografico “La Corsa degli Zingari”. Interverranno gli autori della pubblicazione, il Presidente Giuseppe De Chellis, il Sindaco Guido Angelilli e il Consigliere Regionale Marianna Scoccia. Modererà l’evento Eleonora Marchini. Durante l’evento saranno proiettate scene inedite tratte dal documentario tedesco “Maiella Bergland Der Eremiten”.

La Corsa degli Zingari di Pacentro, organizzata dall’omonima associazione culturale, è una rievocazione importante e unica nel suo genere e rappresenta, non solo per la comunità locale, ma per tutto l’Abruzzo, un patrimonio che attrae ogni anno turisti da ogni parte del mondo.

In collaborazione con l’Istituto di fotografia “Fotogramma” di Sulmona è stato realizzato questo volume fotografico che ha colto aspetti e momenti della manifestazione e della vita sociale importanti. Mettendo in rilievo aspetti culturali che rappresentano il vero volano per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il libro, con gli interventi di Rosanna Tuteri, Tommaso Paolini, Antonio Bini e le immagini di Marinello Mastrogiuseppe, si presenta come compendio di un lavoro più ampio sul tema delle tradizioni popolari come cultura del territorio e identità collettiva. Uno strumento per scuole, studiosi e ricercatori che promuove un patrimonio unico che appartiene alla comunità con contenuti culturali innovativi per soddisfare le domande delle nuove generazioni.

Il libro può essere acquistato online sul sito della Corsa degli Zingari a questo link: https://corsadeglizingari.it/il-primo-libro-fotografico-sulla-corsa-degli-zingari/