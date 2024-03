Bugnara, proseguono i lavori al cimitero comunale

Bugnara,21 marzo- Proseguono a ritmo intenso i lavori di sistemazionre al Cimitero di Bugnara e presto questo spazio particolamente importante per l’intera comunità avrà un nuovo look con il rifacimento dei viali,il taglio di tanti alberi le cui dimensioni sporporzionate cominciavano a destare qualche preoccupazione. Infatti il taglio di quelle gigantesce piante e soprattutto la rimozione delle stesse hanno comportato uno sforzo non indifferente

Visitare di questi gionri il cimitero già si percepisce la bontà del lavoro che si sta portando avanti.

Secondo quando è stato possibile apprendere il tutto dovrebbe concludersi forse già per le prossime festività pasquali o al massimo i primi giorni del prossimo mese di aprile

L.D.V.