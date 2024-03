 Sulmona: venerdì iniziativa per celebrare la Giornata internazionale dei Diritti delle Donne

Sulmona,18 marzo– Il Coordinamento Donne Spi Cgil Provincia L’Aquila e le donne di Donne e Diritti Sulmona hanno promosso una iniziativa presso la sede CGIL di Sulmona per il pomeriggio di venerdì 22 marzo p.v., dalle ore 16:30, per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne.

E’ prevista una assemblea aperta dal titolo “otto marzo sempre: MIO IL CORPO, MIA LA SCELTA – parliamo della legge 194”.

“Pensata come azione in difesa dei consultori, in quanto luoghi privilegiati di promozione della salute delle donne- spiega Marilia Di Paolo Responsabile Prov.le Coordinamento Donne Spi Cgil L’Aquila-l’assemblea sarà occasione per una riflessione comune sulla condizione attuale dell’applicazione della legge 194/78 a 46 anni dalla sua approvazione, insieme a professioniste che operano in questo settore nel nostro territorio, ciascuna per le proprie competenze”.