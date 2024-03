Biasoli (Pd), quale futuro per le Naiadi di Pescara ?

Antonio Biasoli

Pescara, 18 marzo L’impianto sportivo delle Naiadi di Pescara è certamente tra i più importanti d’Italia, ma è anche un impianto vetusto che necessita di adeguamenti importanti, lavori di efficientamento energetico, interventi che rendano la struttura attrattiva e appetibile nell’ottica di un’eventuale futura gestione di privati.

Lo scorso 7 febbraio la Regione Abruzzo ha sottoscritto una convenzione con il Governo Meloni per l’uso dei fondi Fsc programmazione 2021-2027. Si tratta di 1 miliardo e 257 milioni di euro, una somma rilevante. Possibile che non si sia pensato ad un investimento sulle Naiadi? “ Noi invitiamo la Giunta a vagliare attentamente questa eventualità- ha detto,tra l’altro, stamani a Pescara nel corso di una conferenza stampa il consigliere regionale Antonio Biasoli che da mesi si batte in difesa della struttura- perché le date fin qui prospettate sono state infatti sempre disattese.

Il Presidente Marsilio e il Presidente Sospiri – ha aggiunto Biasoli-avevano inizialmente parlato di fine gennaio, poi di metà febbraio, eppure siamo ormai al 18 marzo e l’impianto continua a non essere fruibile. Le associazioni intanto si sono viste costrette a trasferire gli atleti nelle piscine di altri Comuni, chiedendo enormi sacrifici ad allenatori, chiedendo enormi sacrifici ad allenatori, famiglie e studenti.famiglie e studenti “.