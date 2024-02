Sulmona: domenica giornata del malato, Santa messa del Vescovo Fusco a S. Francesco di Paola

Sulmona, 9 febbraio – “La vita viene valorizzata e tutelata nella relazione con l’altro”, è quanto dichiara Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva e membro della Commissione Episcopale CEI per la vita, a pochi giorni dalla celebrazione della XXXII Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio 2024). “Tutti”, ha aggiunto il vescovo Michele, “siamo portatori sani di tenerezza, la prima importante forma di medicina e cura per i malati, ai quali desidero far giungere tutta la mia vicinanza e preghiera in questo giorno speciale”.

Mons. Fusco per l’occasione, il prossimo 11 febbraio, alle ore 17:30, celebrerà una S. Messa nella Parrocchia di S. Francesco di Paola a Sulmona per tutti i malati della diocesi. Istituita da S. Giovanni Paolo II per sensibilizzare all’attenzione verso i malati e chi ne ha cura, è proprio per loro che Mons. Fusco ha elevato la sua preghiera, ringraziando in modo speciale gli Operatori sanitari che con grandi sacrifici e amore rendono quotidianamente un servizio nei nostri presidî ospedalierî: perché vivano il loro lavoro come una missione d’amore e di sollecitudine verso il prossimo

“Il Santo Padre Francesco”, ha spiegato Mons. Fusco, “ci ha invitati, nel suo consueto messaggio, a ricodificare il messaggio Trinitario della nostra fede all’interno della vita, perché «siamo creati per stare insieme… e questo ancora di più nel tempo della fragilità, dell’incertezza e dell’insicurezza, spesso causate dal sopraggiungere di una qualsiasi malattia seria»”.