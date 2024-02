Sulmona: la Diocesi in festa per il sesto anniversario dell’arrivo di Mons.Fusco

Sulmona,2 febbraio- La diocesi di Sulmona-Valva è pronta a festeggiare il suo vescovo, monsignor Michele Fusco, che domenica 4 febbraio celebrerà nella cattedrale di San Panfilo il suo sesto anniversario d’ingresso nella diocesi con una solenne celebrazione eucaristica alle 17. “Sono trascorsi sei anni in cui ho avuto l’occasione di conoscere e vivere insieme alle comunità della Chiesa di Sulmona-Valva che mi è stata affidata dal Santo Padre”, afferma monsignor Fusco, “un periodo che mi ha permesso di capire e di approfondire le diverse realtà diocesane certamente sono stati anni impegnativi quelli della pandemia e poi della ripresa: un tempo che ci ha segnati e che mi ha visto impegnato in particolare a promuovere la comunione all’interno del presbiterio, nell’avere una particolare attenzione verso tutte le parrocchie, cercando di non far mai mancare ciò che essenziale alla vita sacramentale e nell’evangelizzazione; non da ultimo l’impegno che tutta la realtà diocesana sta profondendo nel portare avanti il sinodo in una riflessione collettiva”.

L’anniversario cade proprio a ridosso della nomina che monsignor Fusco ha ricevuto dalla Cei come membro della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita.”E’ un’occasione felice quella che vede cadere il mio anniversario”, conclude, “proprio nella Giornata mondiale della vita: in un tempo di guerra e di negazione della vita, noi tutti, come Chiesa, dobbiamo annunciare e proclamare con forza e responsabilità la bellezza della vita in tutte le sue dimensioni”.

La celebrazione eucaristica vedrà la partecipazione di tutta la Chiesa diocesana riunita attorno al suo vescovo: sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, famiglie e tutto il popolo di Dio, uniti per rendere grazie al Signore di questi anni vissuti insieme e affidargli l’imminente visita pastorale.