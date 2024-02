Sulmona: in funzione  all’Ospedale la nuova risonanza magnetica

Sulmona, 1 febbraio- E’ in funzione da questa mattina all’ospedale di Sulmona, nei locali della Radiologia, la nuova risonanza magnetica. Si tratta di un Moderno macchinario ‘total body’, di ultima generazione, Tesla 1,5, in grado di eseguire una vasta gamma di esami, dalle articolazioni alla prostata costato 567 mila euro e già in funzione. La messa in funzione della nuova risonanza magnetica rappresenta un potenziamento del servizio, sul piano della qualità e dell’ampiezza dell’offerta che dà sostanza e fondamento alla recente nuova classificazione come sede di Dea di primo livello, approvata con la nuova rete ospedaliera”. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Presidente della Regione Marco Marsilio,il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero,il Direttore generale della ASl ,Romano