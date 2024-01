Sulmona: “ Incontri con gli autori”, venerdì 26 gennaio secondo appuntamento

Sulmona, 23 gennaio- Nell’ambito del Progetto “Incontri con gli autori”, che nasce per incentivare la lettura tra le nuove generazioni e diffondere la cultura del libro come strumento di crescita di consapevolezza, Venerdì 26 Gennaio , alle ore 10:30, nell’aula magna del Liceo Scientifico “Fermi”, si svolgerà il secondo incontro previsto, introdotto dalla Dirigente Scolastica Luigina D’Amico, quello con il prof. Rocco Dedda, autore del libro “La matematica della felicità”. Il progetto nasce grazie al contributo della Fondazione Carispaq ed in collaborazione con le librerie della nostra città.

Gli studenti partecipanti hanno letto il libro ed hanno lavorato con i docenti di Italiano e di Matematica, incrociando e contaminando conoscenze e competenze, in un’ottica di trasversalità.

Il tema trattato è davvero importante: la matematica è una disciplina di studi che implica impegno, talvolta falsamente può “impaurire”, ed invece è uno strumento fondamentale di interpretazione della realtà, anche di quella quotidiana, e, se studiata con un certo approccio, può farci vivere momenti di soddisfazione e stati d’animo euforici, di “felicità”, quella derivante dal sentirsi parte, attraverso la propria intelligenza scopritrice, di un tutto armonico, di un senso nascosto nelle cose.